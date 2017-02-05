Минобороны Италии предложило создать "оборонный шенген" внутри ЕС

Министр обороны Италии Роберта Пинотти выступает за создание "оборонного шенгена" внутри Европейского союза. Об этом она заявила в интервью газете Messaggero, передает РБК-Украина.

"Европейская оборона должна быть представлена единым блоком как внутри, так и вне НАТО. Европа "двух скоростей" должна быть не только в экономике. Необходим "оборонный шенген" за счет укрепления сотрудничества между Италией, Францией, Германией и Испанией", - отметила Пинотти.

При этом, по ее мнению, оборона ЕС должна укрепляться независимо от НАТО и роли США в альянсе.

"Европейская оборона должна укрепляться не только для того, чтобы увеличить оборонительные возможности ЕС, но потому что, если внутри НАТО европейские государства будут действовать порознь, это будет элементом слабости. Для НАТО также важно, чтобы Европа была едина в оборонительной стратегии", - добавила Пинотти.

Она также отметила, что Италия, Франция, Германия и Испания должны еще больше сотрудничать для реализации идей совместной обороны.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия инициирует резкое увеличение затрат в сфере обороны из-за угрозы международного терроризма и увеличения военной активности России.