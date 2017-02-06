"Русского Витязя" исключили из рейтинга WBC за допинг

Окончательное решение по Александру Поветкину будет вынесено на следующей неделе, но в боксерском рейтинге его уже точно не будет

Российского супертяжеловеса Александра Поветкина исключили из боксерского рейтинга WBC, где он занимал первую строчку, за допинг. Об этом пишет Р-Спорт.

2 февраля допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой А дала положительный результат на запрещенный препарат остарин, после чего президент WBC Маурисио Сулейман сообщил о решении исключить Поветкина из рейтинга.

"Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но в рейтингах WBC его не будет", - сказал Сулейман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрaинки подвинули россиянок с пьедестала Oлимпийских игр 2012 гoдa

Напомним, в 2016 году из-за допинга у Александра Поветкина сорвалось два боя.