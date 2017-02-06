Трамп и Столтеберг поговорили о Донбассе и НАТО

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора обсудили возможности мирного урегулирования на Донбассе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Во время разговора обсудили возможности мирного урегулирования конфликта вдоль украинской границы", - говорится в сообщении.

Американский президент также выразил решительную поддержку НАТО, но отметил необходимость странам альянса платить больше за свою защиту.

Стороны договорились продолжить тесную координацию и сотрудничество для решения полного спектра проблем безопасности, стоящих перед Альянсом.

Кроме того Трамп согласился присутствовать на встрече лидеров стран НАТО в конце мая 2017 года.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заверил, что США будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы.