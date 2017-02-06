Перед началом финального матча чемпионата мира по хоккею с мячом между Россией и Швецией в шведском Сандвикене на стадионе "Йоранссон Арена" случился курьез - исполнительница российского гимна перепутала слова и запнулась. Об этом пишут Українські новини.

Вначале у девушки начал подрагивать голос, а потом она и вовсе замолчала на некоторое время. Это вызвало негативную реакцию у публики.

Исполнительница извинилась за свою ошибку и продолжила петь.

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Матч завершился со счетом 3:4 в пользу шведов.