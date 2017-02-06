Глава МИД Германии: Сближение США с Россией не должно проходить в ущерб Украине или Европе

Зигмар Габриэль считает, что Европа не "должна сидеть как кролик перед удавом" и ждать решений США

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил надежду, что США и Российской Федерации удастся достичь взаимопонимания, однако предупредил, что это не должно произойти в ущерб Украине или Европе. Об этом сообщает DW.

"Мы все должны надеяться, что России и США удастся договориться - только это (должно произойти. - Ред.) не в ущерб Украине или Европе", - заявил Габриэль.

Министр выразил уверенность, что снижение напряженности в отношениях России и США способствовало мирному урегулированию конфликтов в Сирии и в Донбассе, а также поспособствовало бы процессу разоружения в Европе. При этом Габриэль добавил, что исходит из того, что администрация президента Дональда Трампа еще только занимается выработкой стратегии в отношении Москвы.

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Говоря о политике в отношении Вашингтона, руководитель МИД Германии предупредил, что Европа не "должна сидеть как кролик перед удавом" и ждать решений США.

"Мы должны продемонстрировать уверенность в себе и действовать единым фронтом, чтобы играть существенную роль в мировой политике", - сказал Габриэль.

Отметим, что высказывания министра сделаны всего через несколько дней после визита в Вашингтон, где руководитель он встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом.

Напомним, Зигмар Габриэль, в недавнем прошлом - лидер немецких социал-демократов и министр экономики ФРГ, 27 января возглавил МИД Германии. Он заменил на посту главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера, который, в свою очередь, подал в отставку, поскольку является кандидатом на выборах президента Германии от правящей коалиции.