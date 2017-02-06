В Бухаресте продолжаются многотысячные протесты - крупнейшие за последние 25 лет. В воскресенье, 5 февраля, на центральную площадь румынской столицы вишли более 200 тыс. человек. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Romania-Insider.

Первоначально протесты были вызваны решением правительства смягчить антикоррупционные законы. Но, не смотря на отмену скандального постановления, но люди продолжают выходить на митинги. Теперь они требуют отставки правительства.

Премьер-министры Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не подаст в отставку и единственный путь смены правительства - если парламент выразит ему недоверие.

Многотысячные акции протеста также проходит и в других городах Румынии. В Клуж-Напоке на митинг вышли 40 тыс. человек, в Тимишоаре – 37 тыс., в Сибиу – 33 тыс., в Яссах – 30 тыс.

Напомним, правительство Румынии вечером 31 января, несмотря на массовые протесты, приняло постановление, декриминализировавшее ряд преступлений и позволявшее многим коррупционерам избежать ответственности.

Постановление правительства вызвало массовые протесты по всей стране. Под их давлением 5 февраля правительство отменило свое скандальное решение.