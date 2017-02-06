Facebook вместе с французскими СМИ запустил проект по борьбе с распространением ложных новостей накануне президентских выборов. В сообщество фактчекеров вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes. Об этом пишет Meduza.io.

Пользователи французской версии Facebook смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные. Такие публикации будут отправляться для проверки на специальный портал.

Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком "Оспорено независимыми фактчекерами".

В декабре 2016 года Facebook запустил аналогичный проект в США совместно с ABC News, Associated Press, FactCheck.org, Politifact и Snopes. Месяц спустя проект стартовал в Германии при содействии Correctiv. Подобные сообщества планируют создать и в других странах.

Facebook объявил о расширении кампании по противодействию ложным новостям после того, как соцсеть обвинили в бездействии во время президентских выборов в США. Утверждалось, что широкое распространение ложных публикаций способствовало победе Дональда Трампа.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года. По последним опросам, среди кандидатов в первом туре лидирует Марин Ле Пен ("Национальный фронт"), второе место занимает Эммануэль Макрон ("Вперед!"), который обошел Франсуа Фийона ("Республиканцы"). Во втором туре французы готовы отдать победу сопернику Ле Пен — Макрону или Фийону.