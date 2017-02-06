Компания Tesla Motors изменила название

Tesla не только производит автомобили, но и планомерно работает над получением статуса "зеленой" энергетической корпорации

Компания Tesla Motors переименовалась – теперь она называется Tesla Inc. Соответствующие изменения были внесены через заявку, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает ЛІГА.net.

Этот шаг не стал неожиданностью, поскольку Tesla в течение прошлого года постепенно переходила к сокращенному названию бренда. Например, в июле прошлого года в американской компании изменился адрес официального сайта с teslamotors.com на tesla.com.

Теперь Tesla занимается не только производством автомобилей, а планомерно работает над получением статуса "зеленой" энергетической корпорации, поэтому старый бренд "Tesla Motors" становится неактуальным. То есть, смена названия связана с расширением сферы деятельности производителя электромобилей.

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Кроме машин, компанией Tesla или фирмами, принадлежащими ей, сейчас выпускаются накопительные батареи для бытового и промышленного использования, а также солнечные панели в виде крыши для домов.