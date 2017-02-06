В Кремле заявляют, что Путин не убийца, и хотят извинений от американского телеканала

Накануне журналист Fox News во время интервью с Дональдом Трампом заявил, что "Путин - убийца"

Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес Владимира Путина и хочет получить официальные извинения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", - заявил Песков.

При этом ответ президента США Дональда Трампа, прозвучавший в эфире Fox News, пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", - подчеркнул он.

Напомним, 5 февраля журналист Fox News Билл О'Райли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом заметил, что "Путин - убийца". На это Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. А вы думаете, наша страна такая невинная?".