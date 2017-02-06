Около сотни IT-компаний США подали в суд на Трампа

97 американских компаний, в числе которых такие гиганты информационных технологий как Apple, Google, Facebook и Microsoft подали в суд из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в Штаты граждан семи преимущественно мусульманских государств. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Они направили в федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско свою правовую оценку ситуации вечером 5 февраля.

По мнению этих и ряда других корпораций, мигранты вносят существенный вклад в развитие инноваций в США, а указ Трампа способствует дискриминации и противоречит закону. Компании подчеркнули, что такая политика вредит их бизнесу, усложняя процесс трудоустройства и поиска новых сотрудников.

Следовательно, она чревата переносом рабочих процессов за пределы Соединенных Штатов, сказано в письме. Документ, среди прочих, подписали компании Ebay, Intel, Netflix, Twitter, Levi Strauss, Uber и Lyft.

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Напомним, 27 января 2017 года Дональд Трамп подписал указ, который на 120 дней приостановил программу приема беженцев в США. Указом президента США на 90 дней также запрещается въезд жителям семи стран – Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.