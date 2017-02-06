Меркель стала единым кандидатом в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС

Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) назвали Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в бундестаг 2017 года. Кандидатура главы ХДС "получила единодушную поддержку" на совместном заседании президиумов обеих партий 6 февраля. Об этом сообщает DW.

ХДС выдвинул своего председателя в качестве основного кандидата на парламентских выборах еще в конце 2016 года. Теперь, несмотря на сохраняющиеся между ХДС и ХСС разногласия по миграционной политике, Ангелу Меркель официально поддержала и партия Хорста Зеехофера.

Напомним, Ангела Меркель возглавляет ХДС почти 17 лет. При этом на прошедших в сентябре выборах в берлинский ландтаг ХДС показала худший результат за всю историю своего существования, набрав 17,6 % голосов. Победителем стала Социал-демократическая партия Германии, набравшая 21,6 % голосов. Евроскептики из "Альтернатива для Германии" получили 14,2 % голосов, обеспечив себе тем самым представительство уже в десятом из 16 земельных парламентов.

За две недели до этого ХДС также потерпела поражение на выборах в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании. Ее обогнали СДПГ с 30,3 % голосов и "Альтернатива для Германии" с 21,8 % голосов.

Потому шансы партии Ангелы Меркель на победу на парламентских выборах, которые пройдут 24 сентября 2017 года, эксперты оценивают очень осторожно.