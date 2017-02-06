Королева Елизавета ІІ под присмотром военного инструктора стреляет с SA 80 / Фото: BBC

Сегодня королева Великобритании отмечает 65-летний юбилей своего пребывания на троне

В понедельник, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета ІІ отмечает "сапфировый" юбилей своего правления. На престоле Соединенного королевства она пребывает уже 65 лет.

По этому поводу представляем фотографии из ее жизни, опубликованные BBC.