В понедельник, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета ІІ отмечает "сапфировый" юбилей своего правления. На престоле Соединенного королевства она пребывает уже 65 лет.
По этому поводу представляем фотографии из ее жизни, опубликованные BBC.
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Новорожденная Елизавета с ее родителями принцем Альбертом и его женой - Элизабет Боуз-Лайон
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Елизавета пожимает руку военному на королевском параде в 1936 году
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Первое радиосообщение во время Второй мировой войны. 1940 год
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В 1945 году Елизавета присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службе
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20 ноября 1947 года она вышла замуж за герцога Эдинбургского Филипп
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14 ноября 1948 года будущая королева родила своего первого ребенка – принца Чарльза
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Коронация Елизаветы 2 июня 1953 года
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Первое телеобращение к нации по поводу Рождества в 1957 году
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Королева едет верхом. 1957 года
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Елизавета передает своему сыну принцу Чарльзу титул герцога Уэльского
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В 1977 году Елизавета отметила 25-летие своего правления
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Королева с коровой Джерси, которую ей подарили на острове Джерси
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Королева-мать, Елизавета ІІ, принц Вильям, принц Гарри, принцесса Диана и принц Чарльз. 1984 год
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Королева Елизавет и ее муж герцог Эдинбургский Филипп на Великой китайской стене. 1986 год
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Королева Елизавет и ее муж герцог Эдинбургский Филипп на Великой китайской стене. 1986 год
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Королева празднует свой бриллиантовый юбилей
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Елизавета II и сапфировые украшения, врученные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году