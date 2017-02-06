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Фото Жизнь королевы Елизаветы II в фото

<span class="label red">Фото</span> Жизнь королевы Елизаветы II в фото
Королева Елизавета ІІ под присмотром военного инструктора стреляет с SA 80 / Фото: BBC

Сегодня королева Великобритании отмечает 65-летний юбилей своего пребывания на троне

06.02.17 48
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В понедельник, 6 февраля, королева Великобритании Елизавета ІІ отмечает "сапфировый" юбилей своего правления. На престоле Соединенного королевства она пребывает уже 65 лет.

По этому поводу представляем фотографии из ее жизни, опубликованные BBC.

  • Новорожденная Елизавета с ее родителями принцем Альбертом и его женой - Элизабет Боуз-Лайон

  • Елизавета пожимает руку военному на королевском параде в 1936 году

  • Первое радиосообщение во время Второй мировой войны. 1940 год

  • В 1945 году Елизавета присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службе

  • 20 ноября 1947 года она вышла замуж за герцога Эдинбургского Филипп

  • 14 ноября 1948 года будущая королева родила своего первого ребенка – принца Чарльза

  • Коронация Елизаветы 2 июня 1953 года

  • Первое телеобращение к нации по поводу Рождества в 1957 году

  • Королева едет верхом. 1957 года

  • Елизавета передает своему сыну принцу Чарльзу титул герцога Уэльского

  • В 1977 году Елизавета отметила 25-летие своего правления

  • Королева с коровой Джерси, которую ей подарили на острове Джерси

  • Королева-мать, Елизавета ІІ, принц Вильям, принц Гарри, принцесса Диана и принц Чарльз. 1984 год

  • Королева Елизавет и ее муж герцог Эдинбургский Филипп на Великой китайской стене. 1986 год

  • Королева Елизавет и ее муж герцог Эдинбургский Филипп на Великой китайской стене. 1986 год

  • Королева празднует свой бриллиантовый юбилей

  • Елизавета II и сапфировые украшения, врученные ей королем Георгом VI в качестве свадебного подарка в 1947 году

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