Правительство Румынии отказывается уходить в отставку

Кабмин Сорина Гриндяну не уйдет в отставку, несмотря на самую масштабную акцию протеста в Румынии со времен Никалае Чаушеску.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на AFP.
Как заявил премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну, он несет ответственность перед теми, кто проголосовал за социал-демократическую партию, от которой он был избран, и поэтому останется на своем посту.
Отметим, 29 января в Бухаресте около десятки тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и внесении изменений в уголовное законодательство. Они предусматривают, что уголовные дела не будут открывать против чиновников, которые нанесли государству ущерб менее чем на 200 тысяч лей (47 800 долларов).
Высший совет магистратуры Румынии уже направил в Конституционный суд уведомление о том, что правительство, приняв постановления 31 января, начало конституционный конфликт между исполнительной и судебной ветвями власти. В этот же день оппозиционные парламентские партии объявили о решении организовать голосование о доверии правительству.
Напомним, 5 февраля правительство отменило указ о декриминализации осужденных за коррупцию. Однако собравшиеся на площади Виктории около 600 тысяч протестующих по всей стране выдвинули требование отставки правительства. Противостояние народа и власти в стране продолжается.