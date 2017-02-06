Правительство Румынии отказывается уходить в отставку

Кабмин Сорина Гриндяну не уйдет в отставку, несмотря на самую масштабную акцию протеста в Румынии со времен Никалае Чаушеску.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на AFP.

Как заявил премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну, он несет ответственность перед теми, кто проголосовал за социал-демократическую партию, от которой он был избран, и поэтому останется на своем посту.

Отметим, 29 января в Бухаресте около десятки тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и внесении изменений в уголовное законодательство. Они предусматривают, что уголовные дела не будут открывать против чиновников, которые нанесли государству ущерб менее чем на 200 тысяч лей (47 800 долларов).

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Высший совет магистратуры Румынии уже направил в Конституционный суд уведомление о том, что правительство, приняв постановления 31 января, начало конституционный конфликт между исполнительной и судебной ветвями власти. В этот же день оппозиционные парламентские партии объявили о решении организовать голосование о доверии правительству.

Напомним, 5 февраля правительство отменило указ о декриминализации осужденных за коррупцию. Однако собравшиеся на площади Виктории около 600 тысяч протестующих по всей стране выдвинули требование отставки правительства. Противостояние народа и власти в стране продолжается.