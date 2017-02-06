Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Британские врачи отказываются лечить приезжих без предоплаты

Британские врачи отказываются лечить приезжих без предоплаты

Британские врачи отказываются лечить приезжих без предоплаты
Фото: fakty.ictv.ua

Убытки по всей системе здравоохранения Великобритании составляют  500 млн фунтов в год

06.02.17 102
1000

Государственные больницы Великобритании, входящие в систему NHS (Национальная служба здравоохранения) с апреля будут юридически обязаны брать с приезжих из дальних стран деньги за несрочную медицинскую помощь.

Об этом сообщает uinp.info

Сегодня больницы терпят убытки: система сбора денег с туристов, уже получивших медицинскую помощь, работает неэффективно, при этом многие больницы переполнены."Мы не возражаем против того, чтобы люди, приехавшие издалека, пользовались нашей системой здравоохранения - пока они готовы честно вносить свою долю оплаты, как и британские налогоплательщики," - заявил министр здравоохранения Британии Джереми Хант, объявляя о соответствующих изменениях в законодательстве. Сегодня в Британии больницы имеют право оказывать приезжим любую медицинскую помощь, позже выставляя им счета. Однако в последнее время СМИ и парламент отмечают, что эти счета мало кто оплачивает.

Так, одно из подразделений национальной системы здравоохранения - Imperial College Trust - сообщает, что за прошлый год таким образом потратило на лечение приезжих 4 млн фунтов, из которых вернулось лишь 1,6 млн. Убытки по всей системе здравоохранения в целом власти оценивают в 500 млн фунтов в год - именно такую сумму правительство хочет вернуть с помощью новых правил.

Поэтому, в соответствии со вступающими в силу в апреле правилами, без предоплаты помощь смогут получать только те пациенты, чья жизнь находится в опасности. Однако уже сейчас можно предположить, что далеко не все приезжие смогут оплачивать необходимое им медобслуживание. Женщина по имени Присцилла, прилетевшая из Нигерии, осталось должна NHS 300 тысяч фунтов после того, как врачи приняли у нее роды и спасли двоих ее детей. Впрочем, в рамках новой системы Присцилла также имела бы право на бесплатную помощь, потому что под угрозой была ее жизнь и жизни ее детей. Присцилла попала в лондонскую больницу, будучи беременной четверней. Роды прошли с осложнениями, и двое детей умерли.

Теперь помимо двоих новорожденных детей у Присциллы огромный долг, который называют самым крупным в Британии. И ее случай не единичен. С другой стороны в СМИ появляются истории местных жителей, родственникам которых катастрофически не хватает мест в больницах. Сегодня они переполнены. В соответствии с нормативами, приемлемым считается уровень заполненности больницы, не превышающий 85%. За последние месяцы этот уровень был превышен в 137 из 152 окружных медицинских ведомствах.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 7803
  2. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 11779
  3. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 4435
  4. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 2499
  5. Шавкат после Ислама. Чем запомнится узбекам эпоха Мирзиёева 2566
  6. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 9676
  7. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 2509
  8. Крылья бабочки. Судьбы и истории борьбы детей с необычным недугом 1174
  9. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 2722
  10. Эвакуатор для монстра. 4 лучших фильма не для проката 1129
  1. Мой друг Бенджамен. Как корабль философов плыл из Донецка в Киев 8175 / 41122
  2. Правда о сексе. 10 вещей, которые нужно уяснить к 30 годам 7530 / 8420
  3. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 3033 / 9676
  4. Жизнь королевы Елизаветы II в фотографиях 2441 / 2694
  5. Минобороны Италии предложило создать "оборонный шенген" внутри ЕС 2231 / 2485
  6. В Черкасской области частично ограничили движение грузовиков 2169 / 2347
  7. Перевозчики Киевской области послушались губернатора и снизили стоимость проезда 2076 / 2231
  8. Исполнительница гимна России забыла слова перед началом финала чемпионата мира по хоккею с мячом 1971 / 2192
  9. Украина с Бандерой в Европу не войдет, – Качиньский 1961 / 2210
  10. СБУ обнародовала записи переговоров главарей "ЛНР" о сбитом под Луганском ИЛ-76 1851 / 2068
  1. Мой друг Бенджамен. Как корабль философов плыл из Донецка в Киев 97 / 41122
  2. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 31 / 9676
  3. Минобороны Италии предложило создать "оборонный шенген" внутри ЕС 12 / 2485
  4. Украина с Бандерой в Европу не войдет, – Качиньский 10 / 2210
  5. Исполнительница гимна России забыла слова перед началом финала чемпионата мира по хоккею с мячом 10 / 2192
  6. Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки 9 / 1888
  7. Жизнь королевы Елизаветы II в фотографиях 8 / 2694
  8. Перевозчики Киевской области послушались губернатора и снизили стоимость проезда 8 / 2231
  9. Black Sabbath отыграла свой последний концерт 8 / 365
  10. Киты плывут вверх. Как появилась подростковая субкультура самоубийц и как она попала в Украину 7 / 17848
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.