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Главная » Мир » В Латвии назвали нежелательной практику проведения мероприятий на русском языке

В Латвии назвали нежелательной практику проведения мероприятий на русском языке

В Латвии назвали нежелательной практику проведения мероприятий на русском языке

Выступления должностных лиц на иностранном языке — не приветствуется 

06.02.17 128
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В Центре государственного языка (ЦГЯ) страны напомнили, что Латвия — единственное место в мире, где сужение сферы использования латышского языка как государственного следует считать угрозой для его статуса.

Рассмотрев заявление о мероприятии по зажжению рождественской елки в лиепайском микрорайоне Кароста, которое проходило в основном на русском языке, Центр государственного языка констатировал, что Лиепайская дума формально не нарушила закон о государственном языке, потому что был обеспечен перевод на латышский.

Об этом сообщает delfi.lv

Однако, с точки зрения ЦГЯ, выступления должностных лиц на иностранном языке — не лучшая практика, сообщила ее представитель Сармите Павулена.

Отметим, что Центр госязыка Латвии выпустил обращение к жителям страны, согласно которому разговаривать на рабочих местах нужно сугубо на латышском языке.


Данное правило будет распространяться практически на всех работников, особенно это касается сферы обслуживания — магазины, общественный транспорт, офисы и учреждения.

"Отмечается, что русские, разговаривая друг с другом по-русски угрожают латышскому языку и высказывают неуважение латышам", - сказано в обращении.

Кроме того, были получены жалобы на то, что в неофициальной беседе друг с другом жители часто общаются на иностранном языке, чаще всего на русском. Однако теперь, согласно новому правилу, если общение работников между собой слышат другие люди, будь то пассажиры общественного транспорта, посетители офисов и учреждений, покупатели в магазинах, то такое общение уже попадает под определение "официального" и должно осуществляться на латышском языке.

Напомним, лингвист Максим Кронгауз объяснил Фокусу, почему утверждать что язык под воздействием пропаганды "болеет", абсолютно некорректно, а обвинять язык в преступлениях его носителей по меньшей мере нелепо.

 

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