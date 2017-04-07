В сети Интернет появились видео наезда грузового автомобиля на толпу прохожих в центре Стокгольма.

По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в людей.

Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Twitter Kamil Eryazar.

"3 человека скончались, много раненых", - говорится в сообщении.

İsveç'in başkenti #Stockholm 'den gelen ilk görüntüler. 3 kişinin öldüğü çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/piA9t7s6zb

İsveç'in başkenti #Stockholm merkezindeki #Drottninggatan 'da kamyon yayaları ezdikten sonra ayakkabı mağazasına girdi. Ölü ve yaralılar var pic.twitter.com/aoNuIAlwBV

#Stockholm #Drottninggatan Caddesi'nde silah sesleri de duyulduğu bildiriliyor. Tam bir panik havası yaşanıyor.En az 3 ölü ve yaralılar var pic.twitter.com/eAPnIc0UuJ