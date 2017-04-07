В сети Интернет появились видео наезда грузового автомобиля на толпу прохожих в центре Стокгольма.
По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в людей.
Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Twitter Kamil Eryazar.
"3 человека скончались, много раненых", - говорится в сообщении.
#Stockholm de terör alarmı verildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Halkın güvenli yerlere sığınması çağrısında bulunuldu. pic.twitter.com/tQqp03nnj2— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) April 7, 2017
İsveç'in başkenti #Stockholm 'den gelen ilk görüntüler. 3 kişinin öldüğü çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/piA9t7s6zb— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) April 7, 2017
İsveç'in başkenti #Stockholm merkezindeki #Drottninggatan 'da kamyon yayaları ezdikten sonra ayakkabı mağazasına girdi. Ölü ve yaralılar var pic.twitter.com/aoNuIAlwBV— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) April 7, 2017
#Stockholm #Drottninggatan Caddesi'nde silah sesleri de duyulduğu bildiriliyor. Tam bir panik havası yaşanıyor.En az 3 ölü ve yaralılar var pic.twitter.com/eAPnIc0UuJ— Kamil Eryazar (@FarkliBirBakis_) April 7, 2017
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Напомним, инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице). Свидетели сообщили местным СМИ, что видели людей на земле.
Шведское радио сообщило, что в результате наезда погибли три человека.