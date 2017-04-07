Количество жертв наезда грузовика в Стокгольме возросло до пяти

При наезде грузовика на пешеходов в центре Стокгольма в пятницу, 7 апреля, погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.

Грузовик загорелся. На месте работает полиция.

Полиция подтвердила, что по крайней мере два человека погибли. Но очевидцы сообщают о пяти жертвах.

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Напомним, 7 апреля в самом центре столицы Швеции грузовик въехал в толпу людей. Один из районов в центре Стокгольма оцепили. По словам очевидцев, грузовик намеренно врезался в прохожих. По некоторым данным, автомобиль также пытался въехать в универмаг Åhlens.