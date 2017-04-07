Наезд грузовика на людей в Стокгольме: подозреваемый арестован

Шведские правоохранители задержали подозреваемого в теракте в Стокгольме. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sveriges Radio.

"По словам премьер-министра Стефана Левен есть задержанное лицо", - говорится в сообщении.

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Напомним, при наезде грузовика на толпу людей, который произошел в Стокгольме сегодня, 7 апреля, погибли по меньшей мере 5 человек. По словам очевидца трагедии, грузовик на большой скорости врезался в людей, которые гуляли по Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Кто находился за рулем, не уточняется. Шведская полиция квалифицировала наезд как теракт. Официально полиция подтверждает 3 погибших и 8 раненых. Вследствие теракта в Стокгольме власти приняли решение о приостановке железнодорожного сообщения столицы Швеции с другими городами страны и закрытии городского метро.