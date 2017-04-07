Теракт в Стокгольме: полиция отрицает задержание водителя грузовика

Полиция опровергла информацию о задержании водителя грузовика, въехавшего в толпу прохожих в столице Швеции.
"Никто в настоящее время не задержан", — сообщается на сайте полиции Стокгольма, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о том, что полиция якобы задержала подозреваемого в наезде грузовиком на людей в Стокгольме.
Позже появилась информация якобы о втором задержанном виновнике трагедии.
Полицейские подтвердили, что в результате случившегося погибли три человека и восемь пострадали.
Напомним, в Стокгольме грузовик въехал в толпу людей. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).
Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал случившееся терактом.