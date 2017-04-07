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Главная » Мир » Американцы построили тестовый участок Hyperloop

Американцы построили тестовый участок Hyperloop

Американцы построили тестовый участок Hyperloop
Тестовый участок DevLoop / Фото: Hyperloop One

Это первая в мире подобная система, пригодная для полного спектра испытаний

07.04.17 284
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Американская компания Hyperloop One завершила строительство тестового участка транспортной системы Hyperloop, на котором будут проводиться испытания пассажирских капсул. Об этом сообщает N+1.

Согласно сообщению компании, построенная тестовая система является первым в мире участком Hyperloop, пригодным для полного спектра испытаний.

Проект транспортной системы Hyperloop был впервые представлен американским предпринимателем Илоном Маском в августе 2013 года. В перспективной системе специальные грузопассажирские капсулы будут передвигаться с большой скоростью по трубам. В трубах будет поддерживаться давление в одну тысячную от нормального атмосферного, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление капсул.

Теоретическая скорость движения капсул в трубах системы Hyperloop составит 1,2 тысячи километров в час. По данным компании Hyperloop One, в ее варианте трубной транспортной системы скорость движения составит около 740 километров в час.

Тестовый участок, получивший название DevLoop, построен в пригороде Лас-Вегаса. Длина системы составляет 500 метров. На DevLoop компания Hyperloop One планируется отрабатывать собственные технологии левитации и движения капсул, вакуумирования и управления транспортными потоками.

До конца года американская компания намерена сформировать команду из 500 инженеров, ученых и рабочих, которые начнут работать над разработкой, тестированием и сертификацией технологий Hyperloop.

Помимо завершения строительства DevLoop компания подвела предварительные итоги собственного конкурса Hyperloop One Global Challenge. В нем приняли около 2,6 тысячи участников, предлагавшие различные варианты прокладки трасс Hyperloop и свои идеи реализации технологии такого транспорта.

Согласно сообщению Hyperloop One, компания отобрала 11 команд, предложивших 11 разных вариантов маршрутов, которые свяжут 35 городов. Общая протяженность предложенных маршрутов Hyperloop составляет 4,5 тысячи километров. В число отобранных Hyperloop One маршрутов новой транспортной системы вошли:

Бостон - Сомерсет - Провиденс (штаты Массачусетс и Род-Айленд, 103 километра);

Шайенн - Хьюстон (Вайоминг - Колорадо - Оклахома - Техас, 1854 километра);

Чикаго - Колумбус - Питтсбург (Иллинойс - Индиана - Огайо - Пенсильвания, 786 километров);

Колорадо Фронт Рейндж - Маунтин Нетуорк (Колорадо - Юта - Невада - Калифорния, 580 километров);

Кольцевая трасса в Колорадо Фронт Рейндж (Колорадо, 390 километров);

Канзас-Сити - Сент-Луис (Канзас - Миссури, 387 километров);

Лос-Анджелес - Сан-Диего (Калифорния, 195 километров);

Майями - Орландо (Флорида, 414 километров);

Рино - Лас-Вегас (Невада, 731 километр);

Сиэтл - Портленд (Вашингтон - Орегон, 279 километров);

Техасский треугольник (так называется район Техаса между Хьюстоном, Далласом и Сан-Антонио, протяженность участка Hyperloop в этом районе составит 1030 километров).

Напомним, в марте 2016 года другая американская компания - Hyperloop Transportation Technologies - заключила соглашение с правительством Словакии о разработке трассы Hyperloop в центральной Европе. Маршруты скоростной линии, рассматриваемые компанией, включают в себя направления Братислава — Вена и Братислава — Будапешт.

При этом в марте 2017 года Hyperloop Transportation Technologies приступила к сборке первой полномасштабной пассажирской капсулы для Hyperloop. Демонстрация новой капсулы намечена на 2018 год. Ее испытания и доводка будут проводиться в штаб-квартире компании в Тулузе во Франции.

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