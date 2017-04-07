В Польше оппозиция попыталась отправить в отставку правительство Шидло

В Сейме Польши оппозиция попыталась отправить в отставку правительство Беаты Шидло. Об этом сообщает Укринформ.

За отставку действующего польского правительства проголосовали 174 депутата, против было 238 законодателей, а четверо депутатов воздержались.

За отставку правительства проголосовали депутаты оппозиционных партий "Гражданская платформа" (РО), "Современная" и Польская крестьянская партия. Против отставки выступили партийные коллеги членов правительства - депутаты "Права и Справедливости" (PiS), а депутаты группировки Kukiz'15 не принимали участия в голосовании.

Голосование за вотум недоверия относительно правительства Шидло проходило на основании соответствующей инициативы РО в контексте мартовского саммита ЕС, во время которого глава польского правительства Беата Шидло отказалась поддержать кандидатуру Дональда Туска на должность президента Евросовета.

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Перед голосованием в Сейме состоялась дискуссия, во время которой лидер РО Гжегож Схетина обвинил PiS в уничтожении системы правосудия страны, назвав правительство Шидло наихудшим с 1989 года. Он также сравнил правление PiS с властью Владимира Путина в России. Тем временем, Шидло подчеркнула, что поляки дали правящей партии мандат, следовательно, PiS проводит системные изменения в стране.