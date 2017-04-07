Теракт в Стокгольме: в полиции уточнили количество пострадавших

Один человек арестован

Полиция Стокгольма сообщает, что на текущий момент в результате теракта, произошедшего сегодня днем, 4 человека погибли и 15 получили ранения. Об этом полиция сообщает в Twitter.

"Предварительные данные по травматизму: четверо погибших и 15 травмированных", - отметили в полиции.

Den preliminära uppgiften om skadeläget är fyra avlidna och 15 skadade personer. — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7 апреля 2017 г.

Также сообщается, что по делу о теракте в Стокгольме полиция арестовала одного человека.

"Арестован один человек, который может иметь отношение к инциденту в центре Стокгольма. Больше информации об аресте на данный момент сообщить не можем", - говорится в сообщении.

En person har gripits som kan ha kopplingar till händelsen i centrala Stockholm. Mer om det gripandet kan vi inte säga i nuläget. — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7 апреля 2017 г.

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Напомним, 7 апреля возле торгового центра Åhlens в столице Швеции Стокгольме грузовик врезался в прохожих. По предварительной информации, по меньшей мере трое человек погибли, некоторые сообщали о пяти жертвах.

В полиции заявили, что наезд грузовиком на прохожих может быть террористическим актом.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что "все свидетельствует о террористической атаке".

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого, фото которого уже обнародованы.