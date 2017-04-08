Трагедия в Мьянме: погибли более 20 человек, десятки пропали без вести

В Мьянме грузовой корабль столкнулся с деревянной лодкой, в которой находились гости, приглашенные на свадьбу.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Несчастный случай произошел на юго-западе Мьянмы в городе Патейн.
В результате столкновения погибли более 20 человек, 15 - считаются пропавшими без вести. 27 человек удалось спасти. В общей сложности в лодке было около 60 человек, в том числе женщины и дети.
В агентстве подчеркнули, что одной из причин трагедии могло стать то, что лодка не была освещена.
Напомним, вчера возле торгового центра Åhlens в столице Швеции Стокгольме грузовик врезался в прохожих.