Об этом сообщает Yle.

В последнем номере журнала на финском, английском и русском языках обнаружили рекламу поездок на аннексированный Россией полуостров с заголовком "Снова в Крым!".

В издании пояснили, что "Allegro" издается совместно VR и "Российскими железными дорогами" (РЖД) и предназначен для пассажиров скоростных поездов Allegro, курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

По словам начальника пресс-службы VR Мики Хейяри, материал был размещен в той части журнала, за которую отвечает РЖД.

"VR не предлагает и не организовывает поездки в Крым. Тем не менее, VR приняла решение об изъятии всего тиража Allegro", – сказал Хейяри.

Напомним, в Германии издали учебник для мигрантов с "российским" Крымом.