На гибридные войны России американцы решили ответить гибридным трибуналом

Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект, который предусматривает рассмотрение вопроса о создании "гибридного трибунала" по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности в Сирии.
Текст предложения опубликован на сайте комитета Сената США по вопросам международных отношений, на который ссылаются мировые СМИ.
Согласно тексту инициативы, не позднее 180 дней после вступления законопроекта в силу госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие представители Госдепа должны будут рассмотреть "возможность и целесообразность создания потенциальных механизмов правосудия для переходного периода в Сирии, в том числе "гибридного трибунала" для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Сирии с марта 2011 года".
В состав данного временного трибунала смогут войти сирийские и иностранные юристы, судьи и другие профессионалы, задачей которых станет "судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении описанных в законопроекте преступлений".
Кроме того, сенаторы предлагают наделить госсекретаря правом оказывать поддержку людям и организациям, которые ведут поиск совершавших подобные злодеяния, собирают документы и доказательства, проводят расследование и защищают свидетелей.
Напомним, Россия приостанавила действие Меморандума с США о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии.