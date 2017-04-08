На гибридные войны России американцы решили ответить гибридным трибуналом

Текст предложения опубликован на сайте комитета Сената США по вопросам международных отношений, на который ссылаются мировые СМИ.

Согласно тексту инициативы, не позднее 180 дней после вступления законопроекта в силу госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие представители Госдепа должны будут рассмотреть "возможность и целесообразность создания потенциальных механизмов правосудия для переходного периода в Сирии, в том числе "гибридного трибунала" для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Сирии с марта 2011 года".

В состав данного временного трибунала смогут войти сирийские и иностранные юристы, судьи и другие профессионалы, задачей которых станет "судебное преследование лиц, подозреваемых в совершении описанных в законопроекте преступлений".

Кроме того, сенаторы предлагают наделить госсекретаря правом оказывать поддержку людям и организациям, которые ведут поиск совершавших подобные злодеяния, собирают документы и доказательства, проводят расследование и защищают свидетелей.

Напомним, Россия приостанавила действие Меморандума с США о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии.