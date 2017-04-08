Глава британского МИД отменил поездку в Москву из-за Сирии

Россия продолжает защищать режим Асада даже после химической атаки на мирных жителей

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон объявил об отмене визита в Москву из-за эскалации кризиса в Сирии. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Джонсон должен был посетить российскую столицу 10 апреля.

"События в Сирии изменили ситуацию коренным образом. Мой приоритет теперь - продолжение контактов с США и другими странами […] для обеспечения скоординированный международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса", - говорится в заявлении главы Форин-офиса.

По словам Джонсона, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоится, как и было запланировано, 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел стран "большой семерки".

"Он сможет донести наше четкое и скоординированное послание русским", - заявил Борис Джонсон.

Британский министр выразил возмущение в связи с тем, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после химической атаки на мирных жителей.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.