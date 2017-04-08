Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Глава британского МИД отменил поездку в Москву из-за Сирии

Глава британского МИД отменил поездку в Москву из-за Сирии

Глава британского МИД отменил поездку в Москву из-за Сирии
Борис Джонсон / Фото: Shutterstock

Россия продолжает защищать режим Асада даже после химической атаки на мирных жителей

08.04.17 51
1000

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон объявил об отмене визита в Москву из-за эскалации кризиса в Сирии. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Джонсон должен был посетить российскую столицу 10 апреля.

"События в Сирии изменили ситуацию коренным образом. Мой приоритет теперь - продолжение контактов с США и другими странами […] для обеспечения скоординированный международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса", - говорится в заявлении главы Форин-офиса.

По словам Джонсона, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоится, как и было запланировано, 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел стран "большой семерки".

"Он сможет донести наше четкое и скоординированное послание русским", - заявил Борис Джонсон.

Британский министр выразил возмущение в связи с тем, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после химической атаки на мирных жителей.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
На гибридные войны России американцы решили ответить гибридным трибуналомМногоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую водуВ Сеть попало видео попыток Захаровой зачитать заявление о ракетном ударе США в Сирии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Отрезать Донбасс рискованно для Украины, – посол Великобритании в Украине Джудит Гоф 8300
  2. Школа жизни. Лилия Гриневич о том, насколько реально сделать украинскую школу принципиально новой 2867
  3. Холодильник марки РФ. Что для мира лучше — замороженная Россия Путина или гниющая Навального 11328
  4. Бочка пороха. Как мы с президентом разошлись во взглядах на будущее и чем ему это грозит 7066
  5. Одноразовые солдаты. Зачем Кремль меняет боевых бурятов на вагнеровцев 8732
  6. Киберпартизаны. Как и зачем украинские хакеры включились в войну 13971
  7. Тени в раю. Через что проходят мигранты с Ближнего Востока на пути в Европу 1887
  8. Посланцы Земли. 10 самых интересных космических миссий ближайшего будущего 3104
  9. Старушки с имплантами. Олег Дроздов о киевской архитектуре и борьбе с понтами 12418
  10. Большие города. 5 лучших книг марта 1872
  1. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 11323 / 29390
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 8414 / 29810
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 7164 / 12265
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 6565 / 7859
  5. СМИ: Ракетный удар США уничтожил все самолеты на аэродроме Шайрат в Сирии 3737 / 4187
  6. СМИ: Российские военные корабли в спешке возвращаются к берегам Сирии 3617 / 4101
  7. Порошенко подписал закон о компенсации ветеранам войны и внутренним переселенцам части стоимости жилья 3328 / 3512
  8. Поведение первой дочери США трусливое, - Скарлетт Йоханссон 3117 / 3506
  9. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 3104 / 4929
  10. Россия не готова к полноценному Союзному государству, - Лукашенко 2893 / 3255
  1. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 81 / 7859
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 72 / 12265
  3. План Б. Почему власти предпочтут выборы реформам 45 / 12182
  4. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 39 / 29810
  5. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 37 / 2140
  6. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 26 / 29390
  7. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 21 / 2350
  8. Порошенко подписал закон о компенсации ветеранам войны и внутренним переселенцам части стоимости жилья 16 / 3512
  9. Птенцы "чёрных лебедей". Как власть порождает проблемы, которые не сможет решить 16 / 648
  10. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 14 / 4929
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.