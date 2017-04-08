Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Теракт в Стокгольме: подозреваемый - выходец из Узбекистана

Теракт в Стокгольме: подозреваемый - выходец из Узбекистана

Теракт в Стокгольме: подозреваемый - выходец из Узбекистана
Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме / Фото: Полиция Швеции

Он задержан, имя не разглашается

08.04.17 143
1000

Шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Имени задержанного полиция не назвала. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

В полиции также заявили, что в машине, которая использовалась для нападения, обнаружен подозрительный предмет. Он лежал на водительском сиденье.

В полиции пока не знают, что это за предмет. По словам представителя правоохранительных органов, пока полицейские уверены в том, что "его там быть не должно было".

До этого шведские СМИ утверждали, что в машине нашли бомбу, но официально эта информация так и не подтверждена.

Напомним, нападение на людей в центре Стокгольма произошло днем 7 апреля. Погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Шведский премьер-министр назвал произошедшее террористической атакой.

Для нападения использовался грузовик, угнанный у местной пивоваренной компании. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан.

Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма - Дроттнинггатан - снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял. При этом менее чем за год похожие нападения на мирных граждан произошли во многих городах мира.

Первым из них стало нападение в Ницце, произошедшее 14 июля 2016 года. Тогда мужчина направил грузовик в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Сам водитель был застрелен полицией.

В декабре 2016 года мужчина на угнанном грузовике врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, пострадали 49. Водителю удалось скрыться и бежать в Италию, где его застрелили полицейские при проверке документов.

Третье подобное крупное нападение рода произошло 22 марта в Лондоне. Для него была использована легковая машина. Она на большой скорости выехала на тротуар на Вестминстерском мосту у здания парламента.

Водитель наезжал на пешеходов, затем выскочил из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, смертельно ранив его, после чего был застрелен. Всего в результате нападения погибли шесть человек.

Все эти нападения были квалифицированы как теракты, а ответственность за них взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Теракт в Стокгольме: в полиции уточнили количество пострадавшихПолиция допрашивает двух человек из-за теракта в СтокгольмеТеракт в Стокгольме: полиция отрицает задержание водителя грузовика

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Отрезать Донбасс рискованно для Украины, – посол Великобритании в Украине Джудит Гоф 8300
  2. Школа жизни. Лилия Гриневич о том, насколько реально сделать украинскую школу принципиально новой 2867
  3. Холодильник марки РФ. Что для мира лучше — замороженная Россия Путина или гниющая Навального 11328
  4. Бочка пороха. Как мы с президентом разошлись во взглядах на будущее и чем ему это грозит 7066
  5. Одноразовые солдаты. Зачем Кремль меняет боевых бурятов на вагнеровцев 8732
  6. Киберпартизаны. Как и зачем украинские хакеры включились в войну 13971
  7. Тени в раю. Через что проходят мигранты с Ближнего Востока на пути в Европу 1887
  8. Посланцы Земли. 10 самых интересных космических миссий ближайшего будущего 3104
  9. Старушки с имплантами. Олег Дроздов о киевской архитектуре и борьбе с понтами 12418
  10. Большие города. 5 лучших книг марта 1872
  1. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 11323 / 29390
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 8414 / 29810
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 7164 / 12265
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 6565 / 7859
  5. СМИ: Ракетный удар США уничтожил все самолеты на аэродроме Шайрат в Сирии 3737 / 4187
  6. СМИ: Российские военные корабли в спешке возвращаются к берегам Сирии 3617 / 4101
  7. Порошенко подписал закон о компенсации ветеранам войны и внутренним переселенцам части стоимости жилья 3328 / 3512
  8. Поведение первой дочери США трусливое, - Скарлетт Йоханссон 3117 / 3506
  9. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 3104 / 4929
  10. Россия не готова к полноценному Союзному государству, - Лукашенко 2893 / 3255
  1. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 81 / 7859
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 72 / 12265
  3. План Б. Почему власти предпочтут выборы реформам 45 / 12182
  4. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 39 / 29810
  5. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 37 / 2140
  6. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 26 / 29390
  7. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 21 / 2350
  8. Порошенко подписал закон о компенсации ветеранам войны и внутренним переселенцам части стоимости жилья 16 / 3512
  9. Птенцы "чёрных лебедей". Как власть порождает проблемы, которые не сможет решить 16 / 648
  10. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 14 / 4929
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.