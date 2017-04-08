Теракт в Стокгольме: подозреваемый - выходец из Узбекистана

Он задержан, имя не разглашается

Шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Имени задержанного полиция не назвала. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

В полиции также заявили, что в машине, которая использовалась для нападения, обнаружен подозрительный предмет. Он лежал на водительском сиденье.

В полиции пока не знают, что это за предмет. По словам представителя правоохранительных органов, пока полицейские уверены в том, что "его там быть не должно было".

До этого шведские СМИ утверждали, что в машине нашли бомбу, но официально эта информация так и не подтверждена.

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Напомним, нападение на людей в центре Стокгольма произошло днем 7 апреля. Погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Шведский премьер-министр назвал произошедшее террористической атакой.

Для нападения использовался грузовик, угнанный у местной пивоваренной компании. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан.

Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма - Дроттнинггатан - снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял. При этом менее чем за год похожие нападения на мирных граждан произошли во многих городах мира.

Первым из них стало нападение в Ницце, произошедшее 14 июля 2016 года. Тогда мужчина направил грузовик в толпу людей, праздновавших День взятия Бастилии. Погибли 86 человек, пострадали более 300. Сам водитель был застрелен полицией.

В декабре 2016 года мужчина на угнанном грузовике врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Погибли 12 человек, пострадали 49. Водителю удалось скрыться и бежать в Италию, где его застрелили полицейские при проверке документов.

Третье подобное крупное нападение рода произошло 22 марта в Лондоне. Для него была использована легковая машина. Она на большой скорости выехала на тротуар на Вестминстерском мосту у здания парламента.

Водитель наезжал на пешеходов, затем выскочил из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, смертельно ранив его, после чего был застрелен. Всего в результате нападения погибли шесть человек.

Все эти нападения были квалифицированы как теракты, а ответственность за них взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".