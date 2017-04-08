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Главная » Мир » Турция предложила передать власть в Сирии временному правительству

Турция предложила передать власть в Сирии временному правительству

Турция предложила передать власть в Сирии временному правительству
Мевлют Чавушоглу / Фото: Anadolu

Это может помочь политическому урегулированию конфликта

08.04.17 170
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Турция выступает за передачу власти в Сирии от действующего президента Башара Асада временному правительству. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

"Мировое сообщество начало осознавать причины инициативы Турции по созданию и расширению зон безопасности в Сирии… Идеальным вариантом для Сирии стало бы политическое урегулирование. Поэтому необходимо добиться того, чтобы у руля власти в Сирии в самом скором времени встало временное правительство", - заявил Чавушоглу.

Он также выразил надежду на то, что ситуация в Сирии вскоре стабилизируется.

"Турция со своей стороны готова внести вклад в восстановление этой страны", - добавил Чавушоглу.

Ранее Турция поддержала ракетный удар США по авиабазе в Сирии.

"Как четко сказал наш президент, мы хотим видеть действия, а не просто слова. В этом смысле удар по авиабазе, с которой была предпринята химическая атака на мирное население - важный и значимый шаг. Международное сообщество должно четко поддерживать свою позицию против варварства режима Асада, пока оно не нанесло еще больше вреда народу", - заявил вице премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

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