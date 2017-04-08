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Главная » Мир » КНДР пытается использовать удар США по Сирии для оправдания собственных ядерных испытаний

КНДР пытается использовать удар США по Сирии для оправдания собственных ядерных испытаний

КНДР пытается использовать удар США по Сирии для оправдания собственных ядерных испытаний
Ким Чен Ын / Фото: huffingtonpost.co.uk

Ракетный обстрел войсками США авиабазы в Сирии в Пхеньяне назвали недопустимым актом агрессии

08.04.17 121
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Власти Северной Кореи считают свою ядерную программу правильным решением, в том числе и из-за нанесенного Соединенными Штатами Америки ракетного удара по Сирии. Об этом 8 апреля 2017 года заявили в МИД КНДР, передает Deutsche Welle.

Ракетный обстрел войсками США авиабазы в Сирии в Пхеньяне называют "недопустимым актом агрессии против суверенного государства". Кроме того, в заявлении МИД КНДР говорится, что этот обстрел "миллион раз доказывает", что решение Пхеньяна "усилить возможности ядерного сдерживания" было правильным.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

Пхеньян проводит разработку ядерного оружия и совершенствует свои ракетные арсеналы. Кроме того, КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет различной дальности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские войска готовы в случае необходимости к самостоятельным действиям против Северной Кореи. Если Китай окажется неспособным решить спор относительно атомной программы КНДР, тогда США придется вмешаться, сказал Трамп.

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