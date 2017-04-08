КНДР пытается использовать удар США по Сирии для оправдания собственных ядерных испытаний

Власти Северной Кореи считают свою ядерную программу правильным решением, в том числе и из-за нанесенного Соединенными Штатами Америки ракетного удара по Сирии. Об этом 8 апреля 2017 года заявили в МИД КНДР, передает Deutsche Welle.

Ракетный обстрел войсками США авиабазы в Сирии в Пхеньяне называют "недопустимым актом агрессии против суверенного государства". Кроме того, в заявлении МИД КНДР говорится, что этот обстрел "миллион раз доказывает", что решение Пхеньяна "усилить возможности ядерного сдерживания" было правильным.

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Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

Пхеньян проводит разработку ядерного оружия и совершенствует свои ракетные арсеналы. Кроме того, КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет различной дальности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские войска готовы в случае необходимости к самостоятельным действиям против Северной Кореи. Если Китай окажется неспособным решить спор относительно атомной программы КНДР, тогда США придется вмешаться, сказал Трамп.