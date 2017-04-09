Лидер республиканцев в Сенате допускает введение новых санкций против РФ

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что не исключает введения новых санкций против России, если это предложение получит двухпартийную поддержку. Об этом сообщает Голос Америки.

"Если администрация считает, что нужны дополнительные санкции, или мы сможем договориться относительно чего-то, что будет иметь двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", - сказал Макконнелл.

Он добавил, что он хочет поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада.

Напомним, 25 марта Правительство США приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций за нарушение ими национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года.