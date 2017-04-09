Польша обвинила Россию в очередной манипуляции историческими фактами

РФ установила на месте расстрела польских офицеров в Катыни таблицы с ложной информацией о смерти советских военнопленных в Польше в 1919-1921 годах

МИД Польши, а также Институт национальной памяти (ИНП) Польши выразили свое недовольство действиями российской стороны, которая разместила на территории польского военного кладбища в Катыни таблицы с ложной информацией о смерти советских военнопленных в Польше в 1919-1921 годах. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформ.

В польском дипломатическом ведомстве выразили свое разочарование этими действиями России, а ИНП назвал их провокацией и профанацией места памяти.

"Министерство иностранных дел с большим беспокойством и разочарованием восприняло размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни таблиц, на которых размещена ложная информация о большевистских узниках периода войны 1919-1921 годов", - говорится в сообщении МИД Польши.

Как отмечают в польском внешнеполитическом ведомстве, поданная россиянами информация, особенно о количестве погибших узников, во много раз превышает фактические данные, которые подтверждены как польскими, так и российскими историками.

В МИД Польши подчеркнули, что эти действия были произведены накануне 77-й годовщины Катынского преступления и 7-й годовщины Смоленской трагедии. Польские дипломаты также отметили, что Варшава готова к профессиональному диалогу с Москвой с целью избегания исторических споров между странами, для чего Польша стремится восстановить работу польско-российской группы по сложным вопросам.

Вместе с тем в ИНП Польши высказали решительный протест против профанации в Катыни мест захоронения тысяч польских офицеров, убитых НКВД в 1940 году, и пропаганды исторической фальсификации событий вокруг судеб большевиков в 1920 году.

Подчеркивается, что провокация заключается в том, что таблицы выставлены в месте, которое никоим образом не имеет отношения к польско-большевистской войне 1919-1921 годов.

"Такого рода проявления надругательства над памятью жертв советских преступлений должны вызывать возмущение как недостойный и нецивилизованный способ манипуляции историей для достижения своих политических целей",- подчеркивает польский ИНП.

Напомним, в апреле-мае 1940 года почти 22 тыс. польских граждан (военнопленных и гражданских), содержавшихся в тюрьмах и лагерях НКВД СССР, были расстреляны по указанию Политбюро ЦК ВКП(б). Самый массовый расстрел произошел в Катынском лесу.

В ходе советско-польской войны 1919-1921 годов в польские концлагеря попали 80-85 000 красноармейцев. По данным польских историков, с которыми соглашается и часть российских, высокая смертность среди заключенных (до 20%) была следствием не сознательных действий польской власти, как сейчас настаивает российская пропаганда, а эпидемии различных болезней (тиф, холера и пр.). Польские архивные документы также не подтверждают утверждения российской стороны, что в этот период имели место массовые расстрелы красноармейцев.