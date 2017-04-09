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Главная » Мир » СМИ: Тиллерсон в Москве представит доказательства причастности РФ к химатаке в Сирии

СМИ: Тиллерсон в Москве представит доказательства причастности РФ к химатаке в Сирии

СМИ: Тиллерсон в Москве представит доказательства причастности РФ к химатаке в Сирии
Рекс Тиллерсон / Фото: Miguel Juarez Lugo/Global Look Press

Госсекретарь США посетит российскую столицу 11-12 апреля

09.04.17 593
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится на следующей неделе в Москву, чтобы представить перед доказательства того, что в России знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на The Sunday Times. 

"Госсекретарь президента Дональда Трампа Рекс Тиллерсон отправится в Москву, чтобы предстать перед Россией с доказательствами, что она знала и пыталась скрыть смертельный зарин, примененный режимом (Асада, - ред.) на прошлой неделе, в результате чего 87 человек погибли", - сказано в статье. 

Напомним, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля.

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