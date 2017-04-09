В Египте прогремел новый взрыв возле христианского храма

У собора Святого Марка в египетском городе Александрия прогремел взрыв. Как минимум 11 человек погибли, еще 31 был ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Среди убитых - трое полицейских, в том числе глава местного управления уголовного розыска.

Как сообщают местные СМИ, боевик-смертник попытался войти в храм, но был остановлен полицейскими. В результате взрывное устройство было приведено в действие у входа в кафедральный собор. По данным телеканала, вся сила взрыва пришлась на полицейского.

Во время теракта в храме Святого Марка находился коптский патриарх Тавадрос II, который проводил там праздничную службу. Он не пострадал.

Ранее взрыв произошел в коптской церкви Мар-Гиргис. Погибли как минимум 25 человек, более 50 человек получили ранения.