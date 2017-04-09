ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Египте.
Об этом сообщает Reuters.
"Группа лиц, принадлежащих к "Исламскому государству", осуществила нападения на церкви в городах Танта и Александрия", - говорится в сообщении.
В результате атак погибли не менее 36 человек.
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Напомним, в воскресенье, 9 апреля, в Египте в городе Танта произошел взрыв в коптской церкви Мар-Гиргис. Погиб как минимум 21 человек, более 50 человек получили ранения.
Позже взрыв прогремел в египетском городе Александрия - у собора Святого Марка.