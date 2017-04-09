Среди погибших в теракте в Стокгольме украинцев нет

Консульская служба МИД Украины сообщила окончательные данные о наличии граждан Украины среди погибших в результате теракта в Стокгольме.
Согласно сообщению консульской службы Украины в Twitter, украинцев среди погибших в Стокгольме нет.
При этом гражданство раненых не обнародовано.
Сегодня полиция обнародовала гражданство погибших в результате нападения на грузовике. По данным полиции, в результате теракта погибли британец, бельгийка и два шведа.
Среди погибших - 11-летняя девочка.
Напомним, в Стокгольме 7 апреля днем грузовик въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Ранения получили 15. В грузовике, давившем людей, полиция обнаружила устройство, похожее на взрывное. Полиция уже задержала двух подозреваемых. Один из них - 39-летний гражданин Узбекистана.