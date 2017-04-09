Постпред США в ООН: Решить конфликт в Сирии без смены режима Асада невозможно

Асад - не тот лидер, который должен управлять в Сирии

Представитель США в ООН Никки Хейли заявляет, что достижение мира в Сирии при нынешней сирийской власти невозможно, поэтому отстранение от власти Башара Асада неизбежно.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на CNN.

"Отстранение от власти Асада – это не единственный наш приоритет (политики США в регионе – ред.). В первую очередь мы стараемся нанести поражение ИГИЛ. Во-вторых, мы не видим мира в Сирии с Асадом у власти. В-третьих, уменьшить иранское влияние. И тогда, наконец, двигаться в направлении политического решения, потому что, в конце концов, это (ситуация в Сирии) сложная ситуация, здесь нет простых ответов и политическое решение должно быть найдено", – сказала она в эфире телеканала.

"Если вы посмотрите на его (Башара Асада) действия, если посмотреть на ситуацию, трудно понять, каким образом договариваться о мире и стабильности с правительством Асада", – добавила она.

"Смена режима – это то, мы думаем, что должно произойти, потому что все стороны поймут, что Асад не тот лидер, который должен управлять в Сирии", – подчеркнула представитель США в ООН.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.