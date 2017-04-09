Россия и Иран пообещали ответить на "новые акты агрессии" против Сирии

Объединенный координационный центр Ирана, России и поддерживающих Башара Асада сил пообещал ответить на "новые акты агрессии" против Сирии, "от кого бы они не сходили".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном координационным центром, передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"То, что Америка совершила в результате агрессии по отношению к Сирии, это пересечение "красной линии". Отныне мы будем реагировать с применением силы на любые проявления агрессии или любое нарушение "красных линий" независимо, от того, кто бы это ни был, и Америка знает о нашей способности хорошо реагировать", - говорится в заявлении.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.