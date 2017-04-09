В Стокгольме 10 тысяч человек вспоминали жертв теракта

В воскресенье, 9 апреля, в центре Стокгольма на площади Сергельсторг прошла акция под названием "манифестация любви".

Площадь расположена всего в нескольких сотнях метров от того места, где 7 апреля грузовик с террористом за рулем въехал в толпу, что привело к смерти четырех и ранению еще 15 прохожих, передает Deutsche Welle.

Мероприятие, призванное стать мирным протестом горожан против террора, привлекло множество жителей и гостей города. На площади собрались порядка 10 тысяч человек. Участники манифестации почтили память погибших минутой молчания.

Многие участники принесли с собой свечи. К лестнице у Сергельсторг в воскресенье утром снесли все цветы, которые до этого возлагали к импровизированному мемориалу на центральной улице Дроттнинггатан, где произошла атака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди погибших в теракте в Стокгольме украинцев нет

Напомним, в Стокгольме 7 апреля днем грузовик въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Ранения получили 15. В грузовике, давившем людей, полиция обнаружила устройство, похожее на взрывное. Полиция уже задержала двух подозреваемых. Один из них - 39-летний гражданин Узбекистана.