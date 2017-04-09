Встреча с Путиным исчезла из рабочего графика визита Тиллерсона в Россию

Встреча с президентом России Владимиром Путиным исчезла из расписания визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Москву.

Об этом сообщил руководитель бюро радиостанции "Голос Америки" в Белом доме Стив Герман в Twitter.

По его словам, госсекретарь удалил встречу из своего рабочего графика.

"Встреча с президентом России Путиным удалена из рабочего графика госсекретаря Тиллерсона в Москве", - написал журналист.

Государственный секретарь США намерен посетить Москву с официальным визитом в среду, 12 апреля.

Ранее в Госдепартаменте сообщали, что во время визита в российскую столицу Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами для обсуждения ситуации в Украине, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в частности относительно КНДР и Сирии.

По данным издания The Sunday Times, госсекретарь США должен представить России доказательства, что там знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались это скрыть.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.