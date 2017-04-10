Итальянский дизайнер Джорджо Р.Г.Барбагалло разработал двухместное транспортное средство Barbagallo X01 - трехколесный электрический велосипед, использующий электродвигатель, который позволяет увеличить мощность за счет того, что велосипедист крутит педали.

Об этом сообщает Naked Science‏.

"Корпус веломобиля выполнен из дерева и покрыт углеродным волокном. Его верхняя оболочка из поликарбоната оснащена 120-ваттной солнечной панелью SunPower, которая встроена в крышу и заряжает литий-фосфатную аккумуляторную батарею. Одного полного заряда аккумулятора, являющегося съемным, хватает на 4 часа езды или на 70 км дороги", - указывается в публикации.

Максимальная скорость Barbagallo X01 составляет 25 км/ч. Среди других особенностей веломобиля можно отметить наличие полноценной системы освещения, передние и задние амортизаторы, небольшой грузовой отсек и дисковые тормоза на всех колесах. Общий вес трехколесного транспортного средства составляет 55 кг. Стоит отметить, что дизайнер планирует также создать четырехколесную версию.

В данный момент на краудфандинговой платформе Indiegogо проходит сбор денежных средств, необходимых для запуска веломобиля в полноценное производство. Там же любой желающий может оформить предварительный заказ на новинку по цене около 16 000 долларов. Первые поставки должны начаться в июне 2019 года.