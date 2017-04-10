В сети появилось видео момента взрыва смертника около собора Святого Марка в Александрии (Египет). Его опубликовало издание Al Arabiya в Twitter.
На видео видно, как у храма стоят женщины в парандже. Мужчина сначала покрутился у входа, после чего подошел к рамке металлоискателя и активировал бомбу.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди погибших в египетских терактах украинцев нет
VIDEO: Footage shows moment suicide bomber attacked #Alexandria church https://t.co/AWz9vQ0WEE #Egypt pic.twitter.com/3wypZRd1AZ— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 9 апреля 2017 г.
Напомним, в воскресенье, 9 апреля, в Египте в городе Танта произошел взрыв в коптской церкви Мар-Гиргис. Позже взрыв прогремел в египетском городе Александрия - у собора Святого Марка.
В результате терактов погибли 40 человек, 113 получили ранения. Ответственность за взрывы взяли террористы "Исламского государства".