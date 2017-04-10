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Главная » Мир » НАТО: Активность российского флота в Европе выше, чем во времена "холодной войны"
НАТО: Активность российского флота в Европе выше, чем во времена "холодной войны"
Фрегат РФ "Адмирал Григорович" / Фото: twitter.com/YorukIsik

НАТО: Активность российского флота в Европе выше, чем во времена "холодной войны"

Маневры ВМФ РФ проходят на фоне кибератак

10.04.17 239
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Активность военно-морского флота России в Европе превышает уровень, который наблюдался во времена "холодной войны". Об этом заявила главнокомандующий силами ВМС НАТО в Европе и Африке адмирал Мишель Говард, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Мы видим активность, которую не наблюдали даже во времена Советского Союза. Это беспрецедентная деятельность", - сказала она.

Говард напомнила о размещении авианосца "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море, усиление патрулирования в северной части Атлантического и Арктического регионов, внеплановых развертываний подводных лодок и активности подводных лодок в Черном море.

"Они (флот РФ) - глобальный флот, я понимаю это, но его активность значительно выросла за последние пару лет", - сказала Говард.

Также Ховард отметила, что маневры ВМФ РФ происходили на фоне роста кибератак, а также "непрофессиональных" сближений со стороны российских самолетов с воздушными судами США и других членов Альянса.

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