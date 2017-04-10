Власти Египта после терактов ввели на три месяца чрезвычайное положение

Президент страны обещает "долгую и болезненную" борьбу с джихадистами

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, в связи с терактами в церквях, объявил, что в стране будет введено чрезвычайное положение на срок три месяца. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AFP.

Он сообщил, что вынесет инициативу на рассмотрение парламента в течение недели.

Президент сделал заявление после заседания Совета национальной обороны 9 апреля.

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Также, Абдель-Фаттах ас-Сиси распорядился направить армию в помощь полицейским подразделениям страны.

Он пообещал, что борьба с джихадистами будет "долгой и болезненной".

Напомним, в воскресенье, 9 апреля, в Египте в городе Танта произошел взрыв в коптской церкви Мар-Гиргис. Позже взрыв прогремел в египетском городе Александрия - у собора Святого Марка.

В результате терактов погибли 40 человек, 113 получили ранения. Ответственность за взрывы взяли террористы "Исламского государства".