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Главная » Мир » СМИ: Великобритания хочет новых санкций против РФ за поддержку режима Асада

СМИ: Великобритания хочет новых санкций против РФ за поддержку режима Асада

СМИ: Великобритания хочет новых санкций против РФ за поддержку режима Асада
Санкции / Фото: bigmir.net

Соответствующее предложение обсудят на саммите глав МИД G7

10.04.17 125
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Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 принятия новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб. Об этом сообщила газета The Times, передает Интерфакс-Украина.

"Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций в виде наказания" за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории... Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия", - пишет издание.

Санкции, по мнению британского министра, должны быть введены, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучат и в Вашингтоне. Так, сенатор Берни Сандерс - однопартиец и оппонент Хиллари Клинтон в президентской гонке - считает, что ужесточение санкционного режима может вынудить Москву активизировать усилия по политическому решению сирийской проблемы и отказаться от поддержки Асада.

В эфире телеканала NBC сенатор заявил, что ужесточение санкций сделает Россию более уступчивой на переговорах по сирийскому урегулированию, которое должно осуществляться только политическими средствами.

По его мнению, односторонние действия и военная интервенция в Сирии сделают конфликт затяжным, а также являются крайне дорогостоящими мероприятиями.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

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