СМИ: Великобритания хочет новых санкций против РФ за поддержку режима Асада

Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 принятия новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб. Об этом сообщила газета The Times, передает Интерфакс-Украина.

"Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций в виде наказания" за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории... Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия", - пишет издание.

Санкции, по мнению британского министра, должны быть введены, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада.

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Предложения об ужесточении санкций в отношении России звучат и в Вашингтоне. Так, сенатор Берни Сандерс - однопартиец и оппонент Хиллари Клинтон в президентской гонке - считает, что ужесточение санкционного режима может вынудить Москву активизировать усилия по политическому решению сирийской проблемы и отказаться от поддержки Асада.

В эфире телеканала NBC сенатор заявил, что ужесточение санкций сделает Россию более уступчивой на переговорах по сирийскому урегулированию, которое должно осуществляться только политическими средствами.

По его мнению, односторонние действия и военная интервенция в Сирии сделают конфликт затяжным, а также являются крайне дорогостоящими мероприятиями.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.