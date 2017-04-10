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Главная » Мир » Глава МИД Германии предостерег Трампа от дальнейшей эскалации в Сирии

Глава МИД Германии предостерег Трампа от дальнейшей эскалации в Сирии

Глава МИД Германии предостерег Трампа от дальнейшей эскалации в Сирии
Зигмар Габриэль / Фото: shtetiweb.org

Действуя в Сирии только силой, Запад вынуждает Россию к солидарности с Асадом

10.04.17 109
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Россия будет и впредь поддерживать президента Сирии Башара Асада, если Запад будет действовать только силой. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает DW.

"Нельзя делать ставку только на военные действия, это приведет к эскалации конфликта, к гибели людей", - заявил министр в эфире немецкого канала ZDF.

Габриэль также отметил, что действуя в Сирии только силой, Запад вынуждает Россию к солидарности с Асадом. Важно, по его словам, путем политических переговоров добиться прекращения "нерушимой верности Асаду" со стороны Москвы.

Глава МИД Германии добавил, что без России, Ирана, Саудовской Аравии и США ситуацию в Сирии не изменить, добавив, что европейские политики "работают над этим". Также по его словам, Сергей Лавров в телефонном разговоре заявил о намерении не препятствовать проведению расследования в Идлибе, где была совершена химическая атака, которая привела к десяткам жертв.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

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