США и Чехия выполнят наблюдательный полет над Россией

С 10 по 14 апреля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б.
Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.
Он уточнил, что самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - отметил он.
Кроме того, российский самолет Ту-154М Лк-1 с 10 по 15 апреля выполнит наблюдательный полет над США, а с 18 по 22 апреля - над Канадой.
"В рамках реализации международного договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территориями США и Канады", - отметил Рыжков.
Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году. Сейчас в работе в рамках договора участвуют свыше 30 государств. Документ предусматривает регулярные наблюдательные полеты стран- участниц соглашения над территорией друг друга.