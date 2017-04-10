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Главная » Мир » США и Чехия выполнят наблюдательный полет над Россией

США и Чехия выполнят наблюдательный полет над Россией

США и Чехия выполнят наблюдательный полет над Россией
Фото: BaltNews.ee

Российские инспекторы понаблюдают с неба за США и Канадой

10.04.17 62
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С 10 по 14 апреля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б.

Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - отметил он.

Кроме того, российский самолет Ту-154М Лк-1 с 10 по 15 апреля выполнит наблюдательный полет над США, а с 18 по 22 апреля - над Канадой.

"В рамках реализации международного договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территориями США и Канады", - отметил Рыжков.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году. Сейчас в работе в рамках договора участвуют свыше 30 государств. Документ предусматривает регулярные наблюдательные полеты стран- участниц соглашения над территорией друг друга.

 

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