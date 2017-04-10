Смоленская катастрофа: в Польше утверждают, что самолет начал разваливаться еще в воздухе

Части Ту-154М разлетелись на десятки километров, прежде чем упасть на землю

Самолет президента Польши 10 апреля 2012 года возле аэродрома в Смоленске начал разваливаться еще в воздухе до столкновения с наземными объектами. Об этом заявил глава подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Вацлав Берчинский, передает УНИАН со ссылкой на tvp.info

"Теперь мы точно знаем, что самолет развалился в воздухе. Мы тщательно проанализировали переговоры пилотов. Распад самолета началась задолго до взлетно-посадочной полосы. Его части разлетелись на десятки километров, прежде чем упасть на землю", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Польша планирует подать иск на РФ в Международный суд ООН по делу о смоленской катастрофе.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.