Россия даст Беларуси миллиард долларов в кредит

Еще $600 млн может выделить Евразийский фонд стабилизации и развития

Российская Федерация выделит Беларуси около одного миллиарда долларов кредита. Об этом сообщает заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает ТАСС.

"Было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита на хороших условиях выделить", - сообщил Семашко.

Кроме того, по словам Семашко, российская сторона будет способствовать выделению в этом году Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

"Третий и четвертый транш - каждый по $300 млн. Итого $600 млн поступит в Беларусь на очень выгодных условиях: низкие ставки, хорошие сроки", - сказал он.

Напомним, обновленный меморандум о сотрудничестве по программе расширенного финансирования между Украиной и Международным валютным фондом предполагает достижение реструктуризации "долга Януковича" перед РФ на $3 млрд.