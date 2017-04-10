СМИ: Тиллерсон предложит РФ уйти из Сирии в обмен на возвращение в G8

На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву и привезет с собой ультиматум "Большой семерки", требуя, чтобы Россия прекратила поддержку Асада и вывела свои силы из Сирии. Об этом пишет Daily Telegraph, передает Русская служба BBC.

Ультиматум будет угрожать новыми санкциями, но параллельно с этим жестким подходом американские дипломаты будут предлагать Владимиру Путину вернуться в "Большую восьмерку".

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Напомним, Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля. Ранее сообщалось, что дипломат представит доказательства того, что в России знали о применении правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии и пытались скрыть это.