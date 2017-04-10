Россияне стали лучше относиться к США, Евросоюзу и Украине, - опрос

Граждане России улучшили свое отношение к США, Европейскому союзу и Украине. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на социологический опрос Левада-центра.

Сейчас плохо США воспринимают 52% россиян против 64% в 2016 году и 73% в 2015 году. Положительно к США относятся 37% респондентов (25% год назад и 19% два года назад).

В отношении россиян к Евросоюзу также прослеживается положительная тенденция - сейчас в ЕС хорошо относится более трети россиян (36% против 25% в 2015 году), плохо - 53% (против 64% два года назад).

Об Украине в положительном ключе отзываются 34% респондентов (25% в 2016 году), в негативном - 56% (ранее - 59%).

Размышляя о том, как изменилось за последний год отношение к России и россиянам за рубежом, 33% респондентов выразили мнение, что "россиян стали больше бояться", 12% - что "россиян стали больше ненавидеть". Каждый пятый (19%), напротив, считает, что за год Россию стали больше уважать, каждый десятый (10%) - что РФ стали больше понимать. Еще 19% считают, что за последний год ничего не изменилось.

В целом, по мнению респондентов, Россия вызывает тревогу у западных стран (22%), страх (21%), презрение (14%). В том, что Россию на Западе уважают, уверены 15% респондентов, а 4% считают, что ей сочувствуют. Еще 16% считают, что к России относятся без особых чувств.

Опрос был проведен 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Напомним, согласно результатам проведенного Всероссийским центром исследований общественного мнения социологического опроса, каждый четвертый россиянин всерьез думает, что Солнце вращается вокруг Земли.